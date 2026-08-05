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    Shelly Group: 6M-Zahlen am 13. August – das müssen Anleger wissen

    Am 13. August 2026 gewährt die Shelly Group SE Investoren und Interessierten exklusive Einblicke in ihre Halbjahreszahlen und die Entwicklung ihres globalen IoT-Geschäfts.

    Shelly Group: 6M-Zahlen am 13. August – das müssen Anleger wissen
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
    • Shelly Group SE lädt am 13. August 2026 um 09:00 Uhr MESZ (10:00 Uhr OESZ) zu einem Earnings Webcast/Call ein.
    • Im Mittelpunkt stehen die ungeprüften Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate 2026 (6M 2026).
    • Die Veröffentlichung der 6M-2026-Ergebnisse erfolgt am 12. August 2026 nach Handelsschluss.
    • Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch erläutern die Ergebnisse im Rahmen einer englischsprachigen Webcast-Präsentation.
    • Shelly Group entwickelt und vermarktet IoT- sowie Smart-Building-Lösungen für private und professionelle Nutzer, einschließlich Fernsteuerung, Automatisierung und Energiemanagement.
    • Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv, verfügt über eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist unter anderem im SDAX gelistet.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,27 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 66,00EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.653,60PKT (-0,11 %).


    Shelly Group

    -1,20 %
    +14,95 %
    +17,37 %
    +13,97 %
    +71,88 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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