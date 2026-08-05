Krypto soll steigen auch wenn Clarity Act versagt

Hougan betont, dass die Branche "einen Weg nach vorne finden" werde, selbst ohne eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes. Als möglichen Ersatz sieht er regulatorische Maßnahmen der US-Börsenaufsicht SEC, die kurzfristig sogar innovationsfreundlicher ausfallen könnten als der Clarity Act.

Der Kryptomarkt könnte nach Einschätzung von Bitwise-Chief-Investment-Officer Matt Hougan auch dann weiter wachsen, wenn der Clarity Act den US-Senat in dieser Woche nicht passiert.

Clarity Act vor entscheidenden Tagen

Da der US-Senat vom 10. August bis 11. September in die Sommerpause geht, bleibt nur diese Woche, um das Gesetz auf den Weg zu bringen. Bislang wurde der Clarity Act jedoch nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Nach den üblichen Senatsregeln müsste spätestens heute ein sogenannter Cloture-Antrag eingereicht werden, um noch eine Abstimmung vor der Pause zu ermöglichen.

Scheitert dieser Schritt, dürfte sich die Debatte auf den Herbst verschieben – dann allerdings in einem deutlich engeren politischen Zeitfenster, das bereits durch Haushaltsverhandlungen und weitere Gesetzesvorhaben belastet ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung noch in diesem Jahr enorm sinken würde.

SEC könnte kurzfristig einspringen

Hougan verweist auf Aussagen von SEC-Chef Paul Atkins, der zuletzt erklärte, die Behörde sei bereit, zahlreiche Themen des Clarity Act auch per Regulierung anzugehen. Dazu zählen unter anderem Token-Klassifizierungen, Kapitalmarktregeln und Vorgaben für digitale Vermögenswerte.

Nach Einschätzung des Bitwise-Strategen könnten solche Regeln kurzfristig sogar förderlicher für Innovationen sein als politische Kompromisse im Kongress.

Große Finanzkonzerne treiben Adoption voran

Traditionelle Finanzunternehmen wie BlackRock, Nasdaq, JPMorgan oder Visa hätten Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte inzwischen in ihre Strategien integriert. Dieser strukturelle Wandel sei seiner Ansicht nach kaum noch umkehrbar.

Sollte die Gesetzesinitiative scheitern, hätte die Branche dennoch mindestens bis zu einem möglichen Wechsel an der Spitze der SEC Zeit, ihre Marktposition weiter auszubauen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

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