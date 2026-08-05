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    Analyst optimistisch

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    Krypto soll steigen auch wenn Clarity Act versagt

    Bitwise erwartet trotz eines möglichen Scheiterns des Clarity Act weiteres Krypto-Wachstum, weil die SEC den Markt mit neuen Regeln vorantreiben könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitwise erwartet Krypto-Wachstum trotz Gesetzes-Aus
    • SEC-Regeln könnten Innovationen kurzfristig fördern
    • Finanzkonzerne treiben Blockchain-Adoption weiter
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Analyst optimistisch - Krypto soll steigen auch wenn Clarity Act versagt
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt könnte nach Einschätzung von Bitwise-Chief-Investment-Officer Matt Hougan auch dann weiter wachsen, wenn der Clarity Act den US-Senat in dieser Woche nicht passiert.

    Hougan betont, dass die Branche "einen Weg nach vorne finden" werde, selbst ohne eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes. Als möglichen Ersatz sieht er regulatorische Maßnahmen der US-Börsenaufsicht SEC, die kurzfristig sogar innovationsfreundlicher ausfallen könnten als der Clarity Act.

    Clarity Act vor entscheidenden Tagen

    Da der US-Senat vom 10. August bis 11. September in die Sommerpause geht, bleibt nur diese Woche, um das Gesetz auf den Weg zu bringen. Bislang wurde der Clarity Act jedoch nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Nach den üblichen Senatsregeln müsste spätestens heute ein sogenannter Cloture-Antrag eingereicht werden, um noch eine Abstimmung vor der Pause zu ermöglichen.

    Scheitert dieser Schritt, dürfte sich die Debatte auf den Herbst verschieben – dann allerdings in einem deutlich engeren politischen Zeitfenster, das bereits durch Haushaltsverhandlungen und weitere Gesetzesvorhaben belastet ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung noch in diesem Jahr enorm sinken würde.

    SEC könnte kurzfristig einspringen

    Hougan verweist auf Aussagen von SEC-Chef Paul Atkins, der zuletzt erklärte, die Behörde sei bereit, zahlreiche Themen des Clarity Act auch per Regulierung anzugehen. Dazu zählen unter anderem Token-Klassifizierungen, Kapitalmarktregeln und Vorgaben für digitale Vermögenswerte.

    Nach Einschätzung des Bitwise-Strategen könnten solche Regeln kurzfristig sogar förderlicher für Innovationen sein als politische Kompromisse im Kongress.

    Große Finanzkonzerne treiben Adoption voran

    Traditionelle Finanzunternehmen wie BlackRock, Nasdaq, JPMorgan oder Visa hätten Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte inzwischen in ihre Strategien integriert. Dieser strukturelle Wandel sei seiner Ansicht nach kaum noch umkehrbar.

    Sollte die Gesetzesinitiative scheitern, hätte die Branche dennoch mindestens bis zu einem möglichen Wechsel an der Spitze der SEC Zeit, ihre Marktposition weiter auszubauen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 64.025USD auf CryptoCompare Index (05. August 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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