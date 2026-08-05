JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers kappte am Dienstag seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht mitsamt gesenkten Jahreszielen. Die entscheidende Frage sei momentan, ob höhere Treibstoffkosten im zweiten Halbjahr kompensiert werden können./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 8,676EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
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