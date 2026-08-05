UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen belassen. Um nicht-operative Effekte bereinigt, habe der Umsatz die Konsensschätzung weniger deutlich überboten als es auf den ersten Blick der Fall sei, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mit dem oral zu verabreichenden Medikament Wegovy erzielte Umsatz liege leicht unter der Konsensprognose./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 39,49EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 332
Kursziel alt: 332
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 332
Kursziel alt: 332
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