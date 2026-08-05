UBS stuft Zalando auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwache zweite Quartal dämpfe nicht die strukturell positiven Aussichten des Online-Modekonzerns, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr zeigen. Sorgen der Investoren über ein womöglich schwächeres Wachstum seien unbegründet./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 24,82EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Yashraj Rajani

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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