UBS stuft Zalando auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwache zweite Quartal dämpfe nicht die strukturell positiven Aussichten des Online-Modekonzerns, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr zeigen. Sorgen der Investoren über ein womöglich schwächeres Wachstum seien unbegründet./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 24,82EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Yashraj Rajani
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yashraj Rajani
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 36,50
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