JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das erste Halbjahr ähnele dem ersten Quartal und sei "weitgehend ereignisarm" verlaufen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Im Fokus stehe die gesenkte Schätzung für das Mietenwachstum aus eigener Kraft im Gesamtjahr./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 21,36EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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