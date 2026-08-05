UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben./rob/bek/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 50,26EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
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