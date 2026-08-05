UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle sieht mehr als 10 Prozent Korrekturrisiko für den Marktkonsens 2027 angesichts immer schwächerer Behandlungszahlen. Dies schrieb er am Dienstagnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Dialysekonzerns./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 41,90EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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