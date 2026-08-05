UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle sieht mehr als 10 Prozent Korrekturrisiko für den Marktkonsens 2027 angesichts immer schwächerer Behandlungszahlen. Dies schrieb er am Dienstagnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Dialysekonzerns./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 41,90EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
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