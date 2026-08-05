Schon mehr als 100.000 Anträge auf E-Auto-Förderung

Möglich ist die Förderung bis zu einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro, bei Familien mit zwei oder mehr Kindern steigt die Einkommensgrenze auf bis zu 90.000 Euro. Der Zuschuss kann bis zu 6.000 Euro betragen. Voraussetzung für die Förderung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Für das Förderprogramm stehen bis 2029 drei Milliarden Euro zur Verfügung. Dies soll für 800.000 Fahrzeuge ausreichen./vsr/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 59,80 auf Tradegate (05. August 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Bil..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 442,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +36,96 %/+70,76 % bedeutet.