GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Stärke im Handelsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns untermauert, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht. Er lobte den klaren Weg zum Schuldenabbau und zurück auf die Wachstumsspur./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Michele della Vigna
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,6
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michele della Vigna
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,6
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte