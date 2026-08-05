GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Stärke im Handelsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns untermauert, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht. Er lobte den klaren Weg zum Schuldenabbau und zurück auf die Wachstumsspur./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:12 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,6

Kursziel alt: 6,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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