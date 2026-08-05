GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1725 auf 1860 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Melissa Kuang passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Großbank an. Insbesondere die Kostenentwicklung stehe im günstigen Umfeld im Fokus./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / SGTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 17,92EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Melissa Kuang

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18,6

Kursziel alt: 17,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

