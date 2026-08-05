GOLDMAN SACHS stuft LUFTHANSA AG auf 'Sell'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Dienstagabend seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht der Fluggesellschaft. Wie bereits nach dem ersten Quartal ist er weniger optimistisch als die Lufthansa selbst, was die Weitergabe höherer Treibstoffkosten angeht./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 8,668EUR auf Tradegate (05. August 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,10
Kursziel alt: 7,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,10
Kursziel alt: 7,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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