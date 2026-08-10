Ihre wichtigsten Termine
Spannende Q2-Zahlen von: Hypoport, Gea Group, Patrizia und Alcon!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:15 Uhr, Deutschland: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 Pk)
18:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 6/26
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 6/26
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 7/26
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 7/26
08:00 Uhr, Rumänien: Handelsbilanz 6/26
08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26
08:00 Uhr, Australien: Industrieproduktion 6/26
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 8/26
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 10.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Current Account n.s.a. 10:30 EUR Sentix Investor Confidence
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Neu: WL-Bars in TradingView
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin