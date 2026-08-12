Ihre wichtigsten Termine
Tui, Bechtle, Jenoptik, Douglas, Eon und Freenet mit frischen Zahlen-Updates
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:45 Uhr, Luxemburg: Grand City Properties, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q2-Zahlen (9.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: TKMS, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Österreich: Wienerberger, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Q2-Zahlen
07:25 Uhr, Deutschland: Medios, Halbjahreszahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Vestas, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 7/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 7/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 7/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/26 (vorab)
18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 14:30 USA Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) 20:00 USA Monthly Budget Statement
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
|13.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|13.08. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|13.08. 14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
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