Rocket Lab Corporation Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 05.08.2026

Der Kurs der Rocket Lab Corporation Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,48 %.

Mit einer Performance von +4,24 % konnte die Rocket Lab Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rocket Lab Corporation Aktie. Nach einem Plus von +3,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 66,40€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +24,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,21 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rocket Lab Corporation eine positive Entwicklung von +9,63 % erlebt.

Während Rocket Lab Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,43 % 1 Monat -25,21 % 3 Monate -3,48 % 1 Jahr +72,09 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 05.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,61 Mrd.EUR € wert.

LONG BEACH, Calif., Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB), a global leader in launch services and space systems, today announced it has been awarded a $397 million contract by the United States Space Force under …

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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.