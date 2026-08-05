RE Royalties gibt dritte Investition in das Portfolio von Solaris Energy sowie eine Absichtserklärung über eine erweiterte Royalty-Partnerschaft im Wert von weiteren 62,7 Mio. US$ bekannt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. August 2026 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF)(FWB:Y2V) („RE Royalties“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine weitere Investition in Höhe von 1 Mio. US-Dollar für den Erwerb von Royalties an einem Portfolio von Solarprojekten zur dezentralen Stromerzeugung („DG“) von Solaris Energy Inc. („Solaris“) bekannt zu geben, die über die gesamten Vereinigten Staaten verteilt sind. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es mit Solaris eine unverbindliche Absichtserklärung („Letter of Intent“, „LOI“) über bis zu 67,5 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat, um eine erweiterte Partnerschaft zur Finanzierung von Royalties für die aktuelle und zukünftige Projektpipeline von Solaris anzustreben.

Mit dieser dritten Tranche beläuft sich die Gesamtinvestition von RE Royalties in Royalties für das Solaris-Portfolio auf 4,8 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hatte zuvor, wie am 7. Januar 2026 bekannt gegeben, 3 Millionen US-Dollar bereitgestellt, gefolgt von 800.000 US-Dollar, wie am 9. Februar 2026 angekündigt.

Das Portfolio von Solaris umfasst 16 Solarprojekte zur dezentralen Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von ca. 15,24 MWDC in Kalifornien, Maine, Colorado, Delaware, New Hampshire und Massachusetts. Der an RE Royalties zu zahlende Royalty-Satz wird mit jeder Finanzierungsvorauszahlung angepasst, um über einen anfänglichen Zeitraum von 25 Jahren eine im Voraus vereinbarte Mindestrendite zu erzielen. Nach Ablauf dieses Zeitraums erhält RE Royalties weiterhin Royalty-Zahlungen für die verbleibende Betriebsdauer der Projekte.

Die Absichtserklärung bestätigt die erfolgreiche Finanzierungsbeziehung, die zwischen RE Royalties und Solaris im Rahmen der bestehenden Royalty-Vereinbarung aufgebaut wurde, bestätigt die für das Portfolio insgesamt zugesagte Royalty-Finanzierung und umreißt die gemeinsame Absicht der Parteien, eine umfassendere Partnerschaft zur Finanzierung aus Royalties über die gesamte Projektpipeline von Solaris hinweg zu verfolgen, die aus in Betrieb befindlichen, vertraglich gebundenen, zugeteilten und in der Entwicklungsphase befindlichen Projekten besteht.

Auf der Grundlage der derzeit von Solaris identifizierten Projekte ergibt sich für die Parteien ein Royalty-Finanzierungsvolumen von rund 67,5 Millionen US-Dollar, das Folgendes umfasst:

die bereits bereitgestellten 4,8 Millionen US-Dollar;

weitere 13,7 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von 13 vertraglich vereinbarten und vergebenen Solarprojekten zur dezentralen Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtleistung von etwa 48 MWDC; sowie

weitere 49,0 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von 83 Solarprojekten zur dezentralen Stromerzeugung, die sich derzeit in den Vereinigten Staaten in der Entwicklung befinden und eine Gesamtleistung von etwa 142 MWDC aufweisen.

Alle im Rahmen der unverbindlichen Absichtserklärung (LOI) in Betracht gezogenen künftigen Royalty-Investitionen stehen weiterhin unter dem Vorbehalt des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Genehmigung durch den Investitionsausschuss von RE Royalties, der Aushandlung endgültiger Vereinbarungen, der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen sowie weiterer erforderlicher Genehmigungen.

„Unsere fortgesetzte Investition in Solaris Energy spiegelt die Strategie von RE Royalties wider, Partnerschaften mit qualitativ hochwertigen und erfahrenen Projektentwicklern einzugehen, um langfristige Royalties für vertraglich gesicherte Assets im Bereich der sauberen Energie zu sichern“, sagte Peter Leighton, Chief Operating Officer von RE Royalties. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Solaris Energy und vertrauenswürdigen Branchenberatern wie CG/ CRC-IB an der Erweiterung des Portfolios zu arbeiten und gleichzeitig den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem voranzutreiben. Wir schätzen Solaris als wichtigen langfristigen Partner und sind überzeugt, dass sein Portfolio aus in Betrieb befindlichen, vertraglich gebundenen, zugeteilten und in der Entwicklungsphase befindlichen Projekten eine bedeutende Chance darstellt, unsere Zusammenarbeit im Bereich der Royalty-Finanzierung auszubauen.“

„Mit diesem zusätzlichen Kapital beschleunigen wir den Ausbau unseres wachsenden Portfolios und treiben Projekte von der Entwicklungsphase bis zum Bau effizienter voran. Die Investition von RE Royalties unterstützt die derzeit laufende Fremd- und Tax-Equity-Finanzierung für unser erstes Portfolio als unabhängiger Stromerzeuger (IPP), während ihr Engagement für unsere breitere Projektpipeline unsere langfristige Wachstumsstrategie weiter stärkt. Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Absichtserklärung, während wir Möglichkeiten prüfen, unsere Partnerschaft mit RE Royalties im Rahmen unserer wachsenden Projektpipeline auszubauen“, sagte Nick Perugini, Chief Executive Officer von Solaris Energy.

Aktueller Stand der strategischen Überprüfung

Wie am 27. März 2026 bekannt gegeben, hat RE Royalties eine formelle Überprüfung strategischer Alternativen (die „strategische Überprüfung“) eingeleitet, um Möglichkeiten zur Wertmaximierung für die Aktionäre zu identifizieren und Optionen zur Finanzierung seines umfangreichen Deal-Flows an Chancen zu suchen.

Die sich ausweitende Beziehung des Unternehmens zu Solaris unterstreicht das Ausmaß der Plattformmöglichkeiten, die RE Royalties zur Verfügung stehen. Die strategische Überprüfung zielt darauf ab, Alternativen zu bewerten, die die Fähigkeit des Unternehmens verbessern könnten, ähnliche langfristige Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Royalties zu nutzen und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Board of Directors PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. als Finanzberater beauftragt, um ein breites Spektrum strategischer Alternativen zu bewerten, darunter unter anderem einen möglichen Verkauf des Unternehmens, strategische Partnerschaften oder Co-Investment-Partnerschaften sowie die Optimierung der Kapitalstruktur durch Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen. Das Unternehmen hat im Rahmen dieser strategischen Überprüfung Gespräche mit verschiedenen interessierten Parteien geführt und diese fortgesetzt. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass es keine Gewähr dafür gibt, dass die strategische Überprüfung zu einer Transaktion oder einem anderen strategischen Ergebnis führen wird, noch hinsichtlich des Zeitpunkts, der Bedingungen oder des Abschlusses eines solchen Ergebnisses.

Rückzahlung des Revolve-Darlehens

Im Rahmen seiner laufenden Portfoliomanagement-Aktivitäten hat RE Royalties von Revolve Renewable Power Corp. („Revolve“) die vollständige Rückzahlung in Höhe von 2,4 Mio. CAD für den Darlehensanteil gemäß seiner Darlehens- und Royalty-Vereinbarung mit Revolve erhalten. Die Darlehensrückzahlung stellt die vollständige und endgültige Begleichung der Darlehen für die Projekte Centrica, Krystal und Colima dar. Die Royalties für diese Projekte werden im Rahmen der bestehenden Royalty-Vereinbarungen fortgeführt. Die Darlehensrückzahlung stärkt die Kapitalposition des Unternehmens weiter, während es weiterhin neue Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Royalties verfolgt.

Über Solaris Energy Inc.

Solaris Energy Inc. ist ein in den USA ansässiger Solarentwickler und Asset Manager mit Hauptsitz in Fort Collins, Colorado. Solaris wurde 2008 gegründet und agierte zunächst als gemeinnützige Organisation unter dem Namen „The Atmosphere Conservancy“, deren Ziel es war, gemeinnützige Organisationen bei der Einführung von Solarenergielösungen zu unterstützen. Im Jahr 2010 wurde Solaris Energy, Inc. gegründet und ist als zertifizierte B Corporation und Public Benefit Corporation tätig. Das Unternehmen bietet in den gesamten Vereinigten Staaten erfahrene, wertorientierte Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, Finanzierung, Bau und langfristiges Asset Management gewerblicher und kommunaler Solar- und Speicherprojekte an.

Über CG/ CRC-IB

CG/ CRC-IB ist eine Full-Service-Investmentbank, die branchenführende Finanzdienstleistungen im Bereich der Energiewende anbietet. Im Januar 2026 wurde CRC-IB von der Canaccord Genuity Group übernommen, um öffentlichen und privaten Unternehmen sowie Finanzinvestoren aus den Bereichen erneuerbare Energien, Gewerbe und Industrie Dienstleistungen in den Bereichen M&A (Mergers & Acquisitions), Projektfinanzierung, Kapitalbeschaffung und strategische Beratung anzubieten und dabei die global integrierten M&A-Beratungs- und ECM-gesteuerten Kapitalmarktkompetenzen von Canaccord Genuity zu nutzen. Canaccord Genuity Capital Markets ist der globale Kapitalmarktbereich der Canaccord Genuity Group Inc. (TSX: CF) und bietet institutionellen und Unternehmenskunden ideengetriebene Investmentbanking-Dienstleistungen, M&A (Mergers & Acquisitions), Research sowie Vertriebs- und Handelsdienstleistungen mit Präsenz in Nordamerika, dem UK und Europa, Asien sowie Australien an.

Über RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet. Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbaren Erdgasprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.

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Medienkontakte:

RE Royalties Ltd.

Talia Beckett, VP of Communications and Sustainability

T: (778) 374‐2000

E: investor@reroyalties.com

www.reroyalties.com

Solaris Energy, Inc.

Shaun Laughlin, VP, Strategic Partnerships

T: (303) 883-9003

E: shaun.laughlin@solarisenergy.com

www.solarisenergy.com

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QUELLE: RE Royalties Ltd.

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