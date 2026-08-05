High Tide schließt vorrangige besicherte Kreditfazilität in Höhe von 40 Mio. $ ab

Die neue Kreditfazilität bietet dem Unternehmen deutlich mehr finanzielle Flexibilität und senkt die Kapitalkosten

CALGARY, AB, 5. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass die im Vorfeld angekündigte vorrangig besicherte Kreditfazilität bei der Bank of Montreal („BMO“) mit einem Gesamtnennbetrag von 40 Mio. CAD (die „neue Kreditfazilität“) nun abgeschlossen ist.

Der Abschluss folgt auf die Mitteilung des Unternehmens vom 15. Juni 2026, dass das Unternehmen die Zusage für ein besichertes Darlehen von der BMO erhalten hat. In Verbindung mit dem Abschluss hat High Tide sein bestehendes vorrangiges Darlehen bei der ConnectFirst Credit Union zurückgezahlt und den Vertrag beendet.

Einzelheiten der Transaktion

Die neue Kreditfazilität umfasst:

- Einen zugesagten revolvierenden Kreditrahmen über 25 Mio. CAD mit einer Laufzeit von drei Jahren. Ein Teil dieses Kreditrahmens wurde zur Rückzahlung des ausstehenden Darlehens bei der ConnectFirst Credit Union in Höhe von 6,0 Mio. CAD verwendet. Der verbleibende Kreditrahmen steht für das allgemeine Betriebskapital und Unternehmenszwecke sowie für genehmigte Übernahmen und Beteiligungen zur Verfügung.

- Ein zugesagtes Darlehen mit verzögerter Inanspruchnahme über 15 Mio. CAD zur Refinanzierung der bestehenden nachrangigen Schuldverschreibungen des Unternehmens über 15 Mio. CAD.

Die neue Kreditfazilität ist im Wesentlichen durch alle Vermögenswerte des Unternehmens und bestimmter Tochtergesellschaften besichert und es gelten die üblichen Finanzierungsbedingungen und sonstigen Auflagen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

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