DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal dürfte sich nun voraussichtlich auf 600 Millionen Euro oder mehr steigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vom aktuellen Niveau aus wäre das ein Plus von sechs Prozent./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 17,76EUR auf Tradegate (05. August 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
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