DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal dürfte sich nun voraussichtlich auf 600 Millionen Euro oder mehr steigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vom aktuellen Niveau aus wäre das ein Plus von sechs Prozent./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 17,76EUR auf Tradegate (05. August 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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