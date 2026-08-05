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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Siemens Energy dreht nach starkem Auftakt ins Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens-Energy-Aktien verlieren ihre Erholung
    • Kurs sinkt nach starkem Auftakt um ein Prozent
    • KI-Nachfrage treibt Strombedarf und Siemens Energy
    AKTIE IM FOKUS 2 - Siemens Energy dreht nach starkem Auftakt ins Minus
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    (neu: Kursentwicklung, neue Einschätzungen)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Siemens Energy gerät am Mittwoch die jüngste Erholung ins Stocken. Nach starkem Auftakt und positiven Einschätzungen von Analysten zu den Quartalszahlen sank ihr Kurs gegen Mittag um 1 Prozent auf 149,30 Euro. Seit ihrem erst vor wenigen Tagen erreichten tiefsten Stand seit Januar hatten sich die Papiere zuvor in der Spitze um fast ein Fünftel verteuert. Womöglich lasse die KI-Fantasie nun wieder etwas nach, hieß es aus dem Handel.

    Die Anteile waren in den vergangenen Monaten wegen Sorgen um die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen unter Druck geraten, hatten davor aber eine steile Rally vollzogen und Ende April ein Rekordhoch von 191,66 Euro erreicht. Im laufenden Jahr haben Anleger derzeit immer noch 24 Prozent Kursgewinn auf dem Konto. Siemens Energy gehörte in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten Aktien an der Börse.

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    Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den starken Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch./ajx/stw

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    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 149,0 auf Tradegate (05. August 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +14,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 119,27 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +33,65 %/+57,04 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von Siemens Energy: Rückkehr über die 200‑Tage‑Linie, deutliche Kurzfrist‑Volatilität (bis ~10%), Debatten zu Halten vs. Verkaufen vor anstehenden Zahlen/Terminen, technische Signale (Überkauft, Monatschart) sowie gestiegene Gewinnschätzungen und eine verbesserte Bewertung (sinktendes KGV).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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