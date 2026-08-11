Ihre wichtigsten Termine
Heute im Blick: Dermapharm, TAG Immobilien, Cancom, Jungheinrich, Atoss Software
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:00 Uhr, Schweiz: Tecan, Halbjahreszahlen
06:55 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Halbjahreszahlen
07:10 Uhr, Deutschland: Norma, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz
07:30 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Halbjahreszahlen
Deutschland: Adtran Networks, Halbjahresreport
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Verbrauchderpreise 7/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 6/26
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 11.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:00
|Webinar
|WH SelfInvest: VWAP: Wo ist der Markt Bias?
|18:30
|Webinar
|HSBC: Sommergewitter im Depot: Kapitalmaßnahmen und ihre Wirkung auf Derivate
|12.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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