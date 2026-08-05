Scherzer legt Zahlen zum 1. Halbjahr 2026 vor
Scherzer & Co. AG legt ein starkes erstes Halbjahr 2026 vor: Deutlich höheres Ergebnis, steigender NAV und wichtige Beiträge aus Dividenden, Kursgewinnen und Nachbesserungen.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Scherzer & Co. AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 vorläufig ein EBIT von 4,4 Mio. Euro nach 3,2 Mio. Euro im Vorjahr und ein EBT von 5,7 Mio. Euro nach 3,1 Mio. Euro.
- Wesentliche Ergebnisbeiträge stammten aus Dividenden (3,7 Mio. Euro), realisierten Kursgewinnen (2,7 Mio. Euro), Zuschreibungen auf Wertpapiere (2,4 Mio. Euro) und Nachbesserungserlösen aus Generali Deutschland (2,0 Mio. Euro).
- Belastend wirkten Abschreibungen auf Wertpapiere von 4,3 Mio. Euro sowie ein negatives Ergebnis aus Stillhaltergeschäften von 1,1 Mio. Euro.
- Der Net Asset Value (NAV) lag am 31. Juli 2026 bei 3,50 Euro je Aktie und damit unter Berücksichtigung der Dividende 4,7 % über dem Jahresendwert 2025 von 3,39 Euro.
- Zu den zehn größten Aktienpositionen zählten unter anderem Rocket Internet, Allerthal-Werke, Weleda, 1&1, RM Rheiner Management, Data Modul, Redcare Pharmacy und K+S.
- Das Nachbesserungsvolumen belief sich auf rund 123,6 Mio. Euro; verlässliche Aussagen zu möglichen Nachbesserungen aus laufenden Spruchverfahren sind derzeit nicht möglich. Der ausführliche Zwischenbericht soll voraussichtlich Ende August 2026 erscheinen.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,74 % im
Minus.
-0,74 %
-1,47 %
-1,47 %
+1,52 %
+15,52 %
+3,08 %
-13,55 %
+42,93 %
+62,42 %
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