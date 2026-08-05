DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Dank eines starken Nettozinsertrags habe die britische Großbank die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem im Vermögensmanagement habe das Geldhaus gut abgeschnitten. Dämpfer seien ein geringerer Aktienrückkauf als erwartet und Aussagen zu den Kosten gewesen./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 17,99EUR auf Tradegate (05. August 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Noble
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,2
Kursziel alt: 15,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Noble
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,2
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