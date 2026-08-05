Deutsche Bank Research belässt DHL Group auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 56,36 auf Tradegate (05. August 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,58 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -20,13 %/+6,50 % bedeutet.