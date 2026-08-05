ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt DHL Group auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
- Deutsche Bank bestätigt DHL Group mit Buy-Rating
- Kursziel bleibt bei 60 Euro ohne Überraschungen
- Talsohle erreicht, Express- und Frachtmärkte stark
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüßen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 56,36 auf Tradegate (05. August 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,58 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -20,13 %/+6,50 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 60 Euro
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).