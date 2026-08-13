Ihre wichtigsten Termine
Fokus auf: HelloFresh, Thyssenkrupp, Applied Materials, Energiekontor und Sixt
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 7/26
07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Init, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: PNE, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: HHLA, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Niederlande: Adyen, Halbjahreszahlen
07:45 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: MBB SE, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen
Deutschland: Birkenstock , Q3-Zahlen
USA: Applied Materials, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 7/26
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben xQ2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 6/26
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 6/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 6/26
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeugerpreise 7/26
08:30 Uhr, Schweiz: Importpreise 7/26
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 6/26
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 13.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (YoY) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 14:15 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 USA Producer Price Index (MoM) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:40 USA FOMC Mitglied Barkin spricht
Webinare
|Zeit
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|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|14:00
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|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|15:20
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|14.08. 08:25
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