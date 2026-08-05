DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 24,67EUR auf Tradegate (05. August 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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