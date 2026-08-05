Gold & Silber: Brechen jetzt wie 2025 die Dämme? Minenaktien vor Kursexplosion

Die in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisierte Trendwende nimmt Form an. Wichtige Hürden sind hier allerdings noch zu überspringen, um von einer erfolgreichen Trendwende zu sprechen. Weitaus dynamischer könnte sich das Geschehen bei Silber entwickeln. Eine Zwischenrallye des Silberpreises auf 70 US-Dollar oder gar 80 US-Dollar sollte nach der Rückkehr über die 60 US-Dollar nicht überraschen.

Bekanntlich macht eine Schwalbe noch keinen Sommer, doch es ist durchaus bemerkenswert, was sich derzeit im Gold-Silbersektor abspielt. Der Druck vom (US-)Anleihemarkt lässt nach; den rückläufigen Ölpreisen sei Dank. Das hilft nicht nur den Edelmetallen, auch Dax, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 & Co. nehmen diese Steilvorlage dankbar auf. Die rückläufigen Renditen der US-Staatsanleihen drückten den US-Dollar-Index wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Punkten. Ein schwächelnder US-Dollar könnte die Gold- und Silberpreise weiter antreiben.

Kommt es wie 2025? Goldpreis und Silberpreis nehmen Anlauf

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer sich bei der aktuellen Preisentwicklung an das Jahr 2025 erinnert fühlt, liegt so falsch nicht. Sowohl Gold als Silber brachen im August / September 2025 aus langwierigen Seitwärtsphasen nach oben aus. Der Rest ist bekannt.

Um die Sache zu komplettieren: Noch interessanter ist die Lage bei Kupfer. Der Kupferpreis (COMEX) übt gegenwärtig enormen Druck auf den zentralen Widerstandsbereich aus. Ein erfolgreicher Ausbruch würde ein starkes Kaufsignal auslösen. Dessen Potenzial wäre beachtlich.





Barrick, Newmont & Co. - Stehen Minenaktien vor der Kursexplosion?

Die Aktien der großen Gold- und Silberproduzenten mussten in den letzten Monaten kräftig Federn lassen – Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines usw. verloren deutlich. Im Silbersektor sah es keineswegs besser aus. Fresnillo, Hecla Mining oder die an dieser Stelle oft thematisierte Pan American Silver gingen in die Knie. Die vermeintlich niedrigen Kursniveaus locken vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Erholung der Gold- und Silberpreise nun wieder zum Einstieg. Das Kurspotenzial scheint enorm.

Wenn Pan American Silver am kommenden Mittwoch (12. August) die Zahlen für das 2. Quartal 2026 präsentieren, wird dem Unternehmen ob der Bedeutung für den Sektor die Aufmerksamkeit des Marktes sicher sein.

Im Vorfeld der Zahlen befindet sich Pan American Silver in einer hochgradig spannenden Konstellation. Die Aktie testete zuletzt ausgiebig die enorm wichtige Unterstützung von 60 CAD. Kurzzeitig ging es auch darunter, doch letztendlich hielt der Support. Zuletzt setzte sich die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten in Bewegung und löste sich von den 60 CAD. Sollte es über die 65 CAD gehen, könnte sich die Erholung massiv in Richtung 80 CAD / 83 CAD beschleunigen. Unter die 57 CAD sollte es aber nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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