DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Zahlenwerk wertete Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als neutral. Den Ausblick habe die Immobiliengruppe bestätigt und die Bewertung der Bestände decke sich mit den Erwartungen. Das Wachstum der Mieteinnahmen sei auf dem Weg, das Jahresziel zu erreichen./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 53,00EUR auf Tradegate (05. August 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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