DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach einer starken Zunahme der Nettoneukunden im ersten Quartal dürfte es im zweiten Jahresviertel darum gegangen sein, hier erneut gewachsen zu sein, schrieb Nizla Naizer in einem Ausblick am Mittwoch. Nach rund 180.000 Nettoneunkunden im ersten Quartal laute die Konsensprognose für das zweite Quartal auf gut 90.000 unter dem Strich hinzugewonnenen Kunden./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 32,28EUR auf Tradegate (05. August 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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