Anleger werden vorsichtiger: wO AGI fällt in Angst-Zone - 05.08.2026

Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.

Der Markt zeigt erhöhte Unsicherheit.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig positive technische DAX-Lage bei rund 26.264 Punkten. Als nächste Hürde gelten 26.360–26.440 Punkte; bei einem Ausbruch über 26.520 werden 27.460–28.230 Punkte erwartet. Alternativ wird eine saisonale Korrektur bis 25.070–24.720 diskutiert. Zudem gibt es Long-Ziele von 26.800–26.900 Punkten sowie Debatten über Short- und Hedge-Strategien, Stop-Losses und geopolitische Kurstreiber.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt positive Anlegerhaltung wider.