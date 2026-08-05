🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtswallstreetONLINE Angst & Gier Index IndexvorwärtsNachrichten zu wallstreetONLINE Angst & Gier Index

    Fear & Greed

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anleger werden vorsichtiger: wO AGI fällt in Angst-Zone - 05.08.2026

    Fear & Greed - Anleger werden vorsichtiger: wO AGI fällt in Angst-Zone - 05.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

    Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus.
    Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2026 Future!
    Long
    65,50€
    Basispreis
    6,28
    Ask
    × 11,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,00€
    Basispreis
    5,85
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.
    Der Markt zeigt erhöhte Unsicherheit.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32

    🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig positive technische DAX-Lage bei rund 26.264 Punkten. Als nächste Hürde gelten 26.360–26.440 Punkte; bei einem Ausbruch über 26.520 werden 27.460–28.230 Punkte erwartet. Alternativ wird eine saisonale Korrektur bis 25.070–24.720 diskutiert. Zudem gibt es Long-Ziele von 26.800–26.900 Punkten sowie Debatten über Short- und Hedge-Strategien, Stop-Losses und geopolitische Kurstreiber.

    Die Diskussion spiegelt eine insgesamt positive Anlegerhaltung wider.

    Zur Tages-Trading Diskussion

    wallstreetONLINE Angst & Gier Index

    +3,98 %
    -19,72 %
    +35,65 %
    -13,23 %
    -36,65 %
    -1,18 %




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fear & Greed Anleger werden vorsichtiger: wO AGI fällt in Angst-Zone - 05.08.2026 Der wO AGI fällt in die Angst-Zone – Unsicherheit prägt das aktuelle Anlegerverhalten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     