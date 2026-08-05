Fear & Greed
Anleger werden vorsichtiger: wO AGI fällt in Angst-Zone - 05.08.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 40 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Vorsicht ersetzt zunehmend Optimismus.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.
Der Markt zeigt erhöhte Unsicherheit.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig positive technische DAX-Lage bei rund 26.264 Punkten. Als nächste Hürde gelten 26.360–26.440 Punkte; bei einem Ausbruch über 26.520 werden 27.460–28.230 Punkte erwartet. Alternativ wird eine saisonale Korrektur bis 25.070–24.720 diskutiert. Zudem gibt es Long-Ziele von 26.800–26.900 Punkten sowie Debatten über Short- und Hedge-Strategien, Stop-Losses und geopolitische Kurstreiber.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt positive Anlegerhaltung wider.
Zur Tages-Trading Diskussion