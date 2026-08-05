ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt FMC-Kursziel auf 39 Euro
- Einstufung für Dialysekonzern bleibt auf Neutral
- Felton passte Schätzungen an Quartalsergebnisse an
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Dienstag an durchwachsene Quartalsergebnisse des Dialysekonzerns an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 41,70 auf Tradegate (05. August 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -4,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,25 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -26,16 %/+4,81 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 39 Euro
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