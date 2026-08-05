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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt FMC-Kursziel auf 39 Euro
    • Einstufung für Dialysekonzern bleibt auf Neutral
    • Felton passte Schätzungen an Quartalsergebnisse an
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Dienstag an durchwachsene Quartalsergebnisse des Dialysekonzerns an./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,25 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -26,16 %/+4,81 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 39 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00, was einem Rückgang von -7,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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