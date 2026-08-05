Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 41,70 auf Tradegate (05. August 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -4,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,25 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -26,16 %/+4,81 % bedeutet.