🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jetzt sinken auch die Spritpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreise für Benzin und Diesel sinken wieder
    • E10 und Diesel verbilligten sich deutlich
    • ADAC sieht weiteres Potenzial für Preissenkungen
    Jetzt sinken auch die Spritpreise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Tanken wird wieder billiger. Am Dienstag und Mittwoch ging es an den Zapfsäulen sowohl für Benzin als auch für Diesel nach unten, wie der ADAC mitteilt. "Der stark rückläufige Ölpreis der letzten Tage macht sich nun endlich auch an den Zapfsäulen bemerkbar", sagt ein Sprecher.

    Schon von Montag auf Dienstag hatte sich Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt um 1,7 Cent auf 2,128 Euro pro Liter verbilligt. Bei Diesel ging es sogar um 2,1 Cent auf 2,204 Euro pro Liter nach unten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Short
    66,68€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    59,57€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Mittwoch setzte sich der Trend fort: Um 11.00 Uhr war Super im bundesweiten Durchschnitt um 2,2 Cent billiger als zur gleichen Zeit des Vortages. Diesel sogar um 3,5 Cent.

    Die Spritpreise schwanken im Tagesverlauf deutlich - aber einem sehr regelmäßigen Muster folgend. Vergleiche der Preise zur selben Uhrzeit geben daher einen guten Ausblick darauf, wie sich die Preise insgesamt entwickeln. Seit Einführung der 12-Uhr-Regel ist der späte Vormittag typischerweise der günstigste Tankzeitpunkt des Tages.

    Aus Sicht des ADAC hätte sich Benzin in den letzten Tagen angesichts des rückläufigen Ölpreises stärker verbilligen müssen. Der Preis sei schon seit mehreren Wochen zu hoch, es gebe also Potenzial für weitere Preissenkungen./ruc/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 6,175 auf Tradegate (05. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 95,47 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -19,05 %/+13,32 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Jetzt sinken auch die Spritpreise Tanken wird wieder billiger. Am Dienstag und Mittwoch ging es an den Zapfsäulen sowohl für Benzin als auch für Diesel nach unten, wie der ADAC mitteilt. "Der stark rückläufige Ölpreis der letzten Tage macht sich nun endlich auch an den Zapfsäulen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     