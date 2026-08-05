Jetzt sinken auch die Spritpreise
- Spritpreise für Benzin und Diesel sinken wieder
- E10 und Diesel verbilligten sich deutlich
- ADAC sieht weiteres Potenzial für Preissenkungen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Tanken wird wieder billiger. Am Dienstag und Mittwoch ging es an den Zapfsäulen sowohl für Benzin als auch für Diesel nach unten, wie der ADAC mitteilt. "Der stark rückläufige Ölpreis der letzten Tage macht sich nun endlich auch an den Zapfsäulen bemerkbar", sagt ein Sprecher.
Schon von Montag auf Dienstag hatte sich Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt um 1,7 Cent auf 2,128 Euro pro Liter verbilligt. Bei Diesel ging es sogar um 2,1 Cent auf 2,204 Euro pro Liter nach unten.
Am Mittwoch setzte sich der Trend fort: Um 11.00 Uhr war Super im bundesweiten Durchschnitt um 2,2 Cent billiger als zur gleichen Zeit des Vortages. Diesel sogar um 3,5 Cent.
Die Spritpreise schwanken im Tagesverlauf deutlich - aber einem sehr regelmäßigen Muster folgend. Vergleiche der Preise zur selben Uhrzeit geben daher einen guten Ausblick darauf, wie sich die Preise insgesamt entwickeln. Seit Einführung der 12-Uhr-Regel ist der späte Vormittag typischerweise der günstigste Tankzeitpunkt des Tages.
Aus Sicht des ADAC hätte sich Benzin in den letzten Tagen angesichts des rückläufigen Ölpreises stärker verbilligen müssen. Der Preis sei schon seit mehreren Wochen zu hoch, es gebe also Potenzial für weitere Preissenkungen./ruc/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 6,175 auf Tradegate (05. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,69 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 95,47 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -19,05 %/+13,32 % bedeutet.
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Ich bin bei der DKB und das funktioniert bestens
Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.