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    Infosys und die Metsä Group bauen ihre strategische Zusammenarbeit aus, um die KI-gesteuerte IT-Transformation zu beschleunigen

    Infosys und die Metsä Group bauen ihre strategische Zusammenarbeit aus, um die KI-gesteuerte IT-Transformation zu beschleunigen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Auf Basis von Infosys Topaz Fabric werden intelligente, agentenbasierte IT-Abläufe realisiert

    BENGALURU, Indien und ESPOO, Finnland, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von KI-orientierten Unternehmensberatungs- und Technologiedienstleistungen, baut seine langjährige Zusammenarbeit mit der Metsä Group aus. Die Metsä Group ist ein weltweit tätige Forstwirtschaftsunternehmen mit Sitz in Finnland. Im Rahmen dieser mehrjährigen Kooperation unterstützt Infosys den Wandel der Metsä Group IT-Landschaft hin zu einem effizienteren, einheitlichen und KI-fähigen Betriebsmodell. Gleichzeitig stellt Infosys durchgängige IT-Dienstleistungen für die weltweiten Standorte des Unternehmens bereit.

    Infosys Logo

    Infosys setzt seine Branchenexpertise und technologischen Kompetenzen ein, um das Anwendungsmanagement, den Cloud-Betrieb, die Arbeitsplatz-Services, den Support für die IT/OT-Schnittstelle vor Ort sowie den Service-Desk-Betrieb der Metsä Group zu verwalten – und dies sowohl an den Werks- als auch an den Bürostandorten. Die Maßnahmen ermöglichen der Metsä Group produktiver zu sein. Darüber hinaus bieten die Infosys Lösungen eine höhere Skalierbarkeit. Gleichzeitig schafft das Unternehmen so die Basis für kontinuierliche Innovation durch Automatisierung, generative KI und datengesteuertes Servicemanagement.

    Im Mittelpunkt der Transformation steht Infosys Topaz Fabric, eine speziell entwickelte, komponierbare und offene Suite agentenbasierter Dienste. Sie treiben agentenbasierte KI-Fähigkeiten voran und integrieren Intelligenz in den gesamten IT-Betrieb der Metsä Group. Infosys Topaz Fabric trägt außerdem dazu bei, die Servicebereitstellung zu verbessern und die Problemlösung zu beschleunigen. Sie träge auch dazu bei, Kosten einzusparen.

    Kristiina Lammila, Chief Information Officer der Metsä Group, erklärt: „Diese Zusammenarbeit markiert ein neues Kapitel in der langjährigen Partnerschaft zwischen Metsä und Infosys. Wir vereinfachen unser IT-Beschaffungsmodell und gestalten es um. Damit erhalten wir die Effizienz, die das heutige Geschäftsumfelds erfordert. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Ziele erreichen und die Transformation der IT bei Metsä mithilfe von KI beschleunigen können."

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