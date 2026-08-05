Zimmer Biomet Holdings Aktie weiter aufwärts - 05.08.2026

Die Zimmer Biomet Holdings Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,79 % auf 87,06€ zulegen. Das sind +3,98 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zimmer Biomet Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,06€, mit einem Plus von +4,79 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Zimmer Biomet ist ein führender Medizintechnik-Konzern für orthopädische Implantate und chirurgische Lösungen (v.a. Hüft-, Knie-, Schulterendoprothetik, Trauma, Wirbelsäule, Dental). Starke Marktstellung weltweit, besonders in der Gelenkrekonstruktion. Wichtige Wettbewerber: Stryker, Johnson & Johnson/DePuy Synthes, Smith & Nephew, Medtronic. USPs: breites Portfolio, starke Marke, OP-Integration und Robotiklösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +24,47 % bei Zimmer Biomet Holdings.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zimmer Biomet Holdings Aktie damit um +4,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zimmer Biomet Holdings einen Anstieg von +14,45 %.

Während Zimmer Biomet Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,30 %. Damit gehört Zimmer Biomet Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Zimmer Biomet Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,79 % 1 Monat +15,12 % 3 Monate +24,47 % 1 Jahr +4,19 %

Informationen zur Zimmer Biomet Holdings Aktie

Stand: 05.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 193 Mio. Zimmer Biomet Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,84 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Zimmer Biomet Holdings

Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,76 %. Stryker notiert im Minus, mit -0,10 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,51 %.

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Ob die Zimmer Biomet Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zimmer Biomet Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.