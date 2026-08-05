EUR/USD stabil bei 1,15396 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte EUR/USD bei 1,157856USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,15396USD ein Wert von 9.966,35USD geworden – ein Gewinn von -0,34 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig positives, technisch geprägtes Sentiment für EUR/USD: Der Kurs hat die 1,15er-Marke und den GD50 überwunden, was eine Erholung bzw. Trendwende andeuten könnte. Anschlusskäufe stoßen bei 1,1547/1,1575 und später am GD200 auf Widerstand. Unterstützungen liegen bei 1,1430, 1,1410 und 1,1353. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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