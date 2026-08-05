Amex Gold Mining schließt Sprengarbeiten am Portal des Standorts Perron ab

MONTREAL, QUEBEC – 5. August 2026 – AMEX Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) („AMEX“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-explora ... – freut sich, den erfolgreichen Abschluss aller Bohr- und Sprengarbeiten bekannt zu geben, die für den Bau des Portals für die Großprobenentnahme an seinem Erschließungsstandort Perron im Nordwesten von Québec erforderlich waren. Dieser Erfolg stellt den ersten wichtigen Meilenstein beim Bau des Portals dar, das letztlich den Zugang für den Untertagebau und das geplante Großprobenprogramm des Unternehmens ermöglichen wird.

Sehen Sie sich hier ein Video der Sprengarbeiten und einen Rundflug über das Gelände an: https://youtu.be/PwyKQKv7sUQ

Der fertiggestellte Stollen wird den für das geplante 40.000-Tonnen-Großprobenprogramm des Unternehmens erforderlichen Zugang zum Untertagebau ermöglichen. Das Programm soll wichtige geologische, geotechnische, metallurgische und betriebliche Daten liefern und gleichzeitig die hohe Erzqualität des Perron-Projekts weiter bestätigen sowie zukünftige Erschließungsentscheidungen untermauern. Der Stollen und die dazugehörige Infrastruktur sollen vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen auch in den künftigen kommerziellen Bergbaubetrieb integriert werden.

Nachdem die Sprengarbeiten am Stollen nun abgeschlossen sind, hat der mit dem Bau des Stollens beauftragte Auftragnehmer mit dem Abtransport des Sprengguts begonnen. Der vom Unternehmen ausgewählte Auftragnehmer für den Untertagebau wird voraussichtlich in den kommenden Tagen vor Ort eintreffen, um die Installation der Stollenausbauvorrichtungen abzuschließen; anschließend soll mit dem Bau der Untertage-Rampe begonnen werden. Diese nächste Phase stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein dar, während AMEX das Perron-Projekt weiter in Richtung der Entnahme von Großproben vorantreibt.

„Dies ist ein weiterer entscheidender Meilenstein für das Perron-Projekt“, sagte Victor Cantore, Präsident und Chief Executive Officer von Amex Gold Mining. „Der erfolgreiche Abschluss der Sprengarbeiten am Stollenportal markiert einen wichtigen Schritt in Richtung der Untertageerschließung. Wir freuen uns darauf, in Kürze mit dem Bau der Rampe zu beginnen, während wir das Perron-Projekt weiterhin sicher und verantwortungsbewusst in Richtung der Entnahme von Großproben vorantreiben.“

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