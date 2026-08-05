West Point Gold erbohrt 30,4 m mit 2,31 g/t Au auf der Zone Tyro Main

Vancouver, Kanada / 5. August 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. („West Point Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: WPG ) (OTCQX: WPGCF ) (FWB: LRA0 ) gibt die Bohrergebnisse aus 18 Bohrlöchern bekannt, die auf der Zone Tyro Main und der angrenzenden Zone Decimal Hill auf seinem Vorzeigeprojekt Gold Chain in Arizona niedergebracht wurden. Die Ergebnisse werden durch GC26-138 (Kern) hervorgehoben, das 30,4 Meter („m“) mit 2,31 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) durchteufte. Dieser mineralisierte Abschnitt wird von einem 2,8 m großen Hohlraum durchschnitten (Tabelle 1), bei dem es sich wahrscheinlich um einen vor 1920 entlang des Erzgangs aufgefahrenen Stollen der 300-m-Sohle handelt.

Die Ergebnisse der 18 Bohrlöcher von insgesamt 4.304 m sind unten angegeben. Die übrigen Ergebnisse aus dem 21.079 m umfassenden Bohrprogramm stammen aus 603 m aus dem Ziel Black Dyke. Das Unternehmen plant, die Bohrungen Mitte September wieder aufzunehmen.

Höhepunkte:

Bohrloch GC26-138 (Kern) wurde durch die Zone Tyro Main niedergebracht und durchschnitt Level 300 zwischen 56,9 m bis 59,7 m. Der Erzgang ergab 2,18 g/t Au über 7,7 m oberhalb von Level 300 sowie 2,36 g/t Au über 22,7 m unterhalb davon. Die geschätzte wahre Mächtigkeit (True Width, „TW“) für diesen Abschnitt, einschließlich Level 300, beträgt 28 m.

Bohrloch GC26-138 traf ebenfalls auf erhöhte Goldwerte (6,4 bis 14,9 g/t Au) neben den Grubenbauten, was darauf hindeutet, dass der Grubenbau entlang eines hochgradig mineralisierten Erzgangs und einer Brekzie aufgefahren wurde, die sich in die Tiefe projizieren lassen.

Bohrloch GC26-162 (RC) durchschnitt 59,5 m (TW = 37 m) mit 0,68 g/t Au zwischen 166,1 und 225,6 m.

Manche der tieferen Bohrlöcher (unterhalb von 200 m) trafen auf Areale mit schwächerer oder keiner bedeutenden Mineralisierung; trotzdem lassen das weit verbreitete Vorkommen an anomalen Goldwerten und die Strukturen, die zu den „oberen Schichten“ zu gehören scheinen, sowie die Alterierung darauf schließen, dass es übereinanderliegende Horizonte an Goldvorkommen geben könnte, was ein Hinweis darauf ist, dass die Zone Tyro Main zur Tiefe hin offen ist.

„Die Erbohrung der oberen Ebenen der Zone Tyro Main liefert weiterhin konstante Ergebnisse, und West Point Gold ist für die erste Ressourcenschätzung von Tyro gut aufgestellt. Mit dieser liegen wir zeitlich im geplanten Rahmen, und sie soll zum Ende des 3. Quartals oder Anfang des 4. Quartals dieses Jahres fertiggestellt sein. Außerdem dienen tiefere Bohrungen als Grundlage für unsere Bemühungen, die Goldzone vergleichbar mit der Zone Northeast Tyro zur Tiefe hin zu erweitern. Wir planen, bei unserem nächsten Bohrprogramm die gesamte Streichlänge von 1,2 km der Zonen Tyro Main und NE Tyro abzudecken“, sagte Derek Macpherson, President und CEO.

Tabelle 1: Bohrergebnisse - Tyro Main Zone

Bohrloch Von (m) Bis (m) Mächtig-keit (m) Geschätzte wahre Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au) GC26-138 (core) 49,2 56,9 7,7 7 2,18 Einschließlich 56,9 59,7 2,8 HOHLRAUM Einschließlich 59,7 82,4 22,7 20 2,36 GC26-152 (Kern) 231,6 234,6 3,0 3 1,66 GC26-153 (Kern) Keine nennenswerte Mineralisierung GC26-155 30,5 35,1 4,6 3 0,68 und 117,4 120,4 3,0 2 3,14 und 153,9 158,5 4,6 3 0,73 GC26-156 Keine nennenswerte Mineralisierung GC26-162 166,1 225,6 59,5 37 0,68 GC26-164 201,2 208,8 7,6 5 0,94 GC26-167 33,5 35,0 1,5 1 2,22 GC26-170 Keine nennenswerte Mineralisierung GC26-171 Keine nennenswerte Mineralisierung GC26-172 Keine nennenswerte Mineralisierung

Tabelle 1: Bohrergebnisse – Decimal Hill Zone

Bohrloch Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au) GC26-129 Keine nennenswerte Mineralisierung GC26-131 117,4 118,8 1,4 1,70 GC26-133 176,8 178,3 1,5 0,82 GC26-135 33,5 45,7 12,2 0,49 GC26-139 Keine nennenswerte Mineralisierung GC26-158 Keine nennenswerte Mineralisierung GC26-160 Keine nennenswerte Mineralisierung

Abbildung 1: Draufsicht auf den Erzgang Main Tyro mit Geologie und Bohrungen aus den Jahren 2021, 2023, 2024, 2025 und 2026. Beachten Sie bitte die Lage der Bohrlöcher auf der Zone Tyro Main GC26-138, GC26-152, GC26-153, GC26-155, GC26-156, GC26-162, GC26-164, GC26-167, GC26-170, GC26-171, GC26-172 sowie die Bohrlöcher der Zone Decimal Hill GC26-129, GC26-131, GC26-133, GC26-135, GC26-139, GC26-158 und GC26-160.

Zusammenfassung der Bohrergebnisse der Zonen Tyro Main und Decimal Hill

Die neuesten Bohrungen bestätigen eine ausgedehnte Mineralisierung im oberen Bereich der Zone Tyro Main und liefern weitere Informationen zur Geometrie des mineralisierten Systems in der Tiefe. Weit verbreitete anomale Goldwerte, epithermale Gangstrukturen und Alterierung, die in manchen der tieferen Bohrlöcher beobachtet wurde, sprechen für eine weitere Untersuchung von strukturverschobenen oder geschichteten Goldhorizonten. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige geologische Interpretation. Künftige Bohrungen werden diese Interpretation überprüfen, indem die tiefere Mineralisierung auf Northeast (NE) Tyro seitlich in Richtung Tyro Main sowie in Richtung Frisco Graben weiterverfolgt wird, während gleichzeitig das vorrangige Ziel unterhalb von Level 300 weiterverfolgt wird.

Bohrloch GC26-138 ist ein Kernbohrloch, das die Zone Main Tyro rund 100 bis 150 m unter der Oberfläche und in der Nähe der Tyro-300-Sohle, auf der der Erzgang über rund 300 m streichend aufgefahren wurde. Der Untertagebau, der durch einen Hohlraum von 2,8 m gekennzeichnet ist, wurde wahrscheinlich entlang des Erzgangs angelegt, was durch einen Erzgehalt in den angrenzenden Wänden von 6,4 bis 14,9 g/t Au belegt wird. Die hohen Gehalte, auf die man in der Nähe des Untertagebaus traf, machen das Areal unter diesem Bohrloch zu einer wahrscheinlichen Zone, um die Goldmineralisierung zur Tiefe hin zu verfolgen, wie in Abbildung 2 ersichtlich ist.

Bohrloch GC26-162 (RC) durchschnitt 59,5 m (TW = 37 m) mit 0,68 g/t Au zwischen 166,1 und 225,6 m. Damit erstreckt sich die mineralisierte Zone auf eine Tiefe von rund 160 m unter der Oberfläche. Bohrloch GC26-164 (RC) durchschnitt 15,2 m mit 0,62 g/t Au von 193,6 m bis 208,8 m, rund 75 m nördlich von GC26-162. Beide Bohrlöcher zeigen, dass das Goldvorkommen sich weiterhin zur Tiefe erstreckt, aber jedoch eine geringere strukturelle Vorbereitung des Wirtsgesteins widerspiegelt.

Die übrigen Bohrlöcher wurden so konzipiert, dass sie rund 50 m unter der erbohrten Mineralisierung, meist rund 150 bis 250 m unter der Oberfläche (Abbildung 2) abfallen. Das Erzgangsystem scheint schwächer zu werden und sich in manchen Arealen in mehrere kleinere Erzschnüre aufzuteilen, während es in anderen Arealen zur Tiefe hin offenbleibt (Abbildung 2).

Weit verbreitete anomale Goldwerte, epithermale Gangstrukturen und Alterierung, die in manchen der tieferen Bohrlöcher beobachtet wurde, sprechen für eine weitere Untersuchung von strukturverschobenen oder geschichteten Goldhorizonten. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige geologische Interpretation und kein bewiesenes Kontinuitätsmodell. Künftige Bohrungen werden diese Interpretation überprüfen, indem die tiefere Mineralisierung auf NE Tyro seitlich in Richtung Tyro Main sowie in Richtung Frisco Graben weiterverfolgt wird, während gleichzeitig das vorrangige Ziel unterhalb von Level 300 weiterverfolgt wird.

Auf Decimal Hill waren die vorigen Bohrungen nur flach, weshalb das aktuelle Bohrprogramm bis auf eine Tiefe von rund 100 bis 150 m unter der Oberfläche testete. Bohrungen im Gebiet Decimal Hill durchteufen weiterhin anomale Werte (z.B. GC26-131; Tabelle 2), müssen aber noch eine zusammenhängende Erzgangstruktur, wie sie nördlich in der Zone Tyro Main und im Liegenden der Verwerfung White Spar (Abbildung 2) beobachtet wurde, identifizieren.

Abbildung 2. Längsschnitt der Zonen Tyro Main und NE mit bisherigen Bohrungen und Abschnitten sowie Goldergebnissen; die hier berichteten Bohrergebnisse sind in Blau gezeigt. Eine ungefähre Begrenzung der Quarzgänge und der Goldmineralisierung (horizontal dargestellt) ist in Rot dargestellt und liefert erste Anhaltspunkte für kurzfristige Zielgebiete.

Vergleich zwischen der Zone NE Tyro und der Zone Tyro Main

Die Unterschiede zwischen den zwei Zonen lassen sich am ehesten durch mehrere Zonen mit übereinandergeschichteten Horizonten an Goldvorkommen erklären. Eine weitere Erklärung könnte in der Bedeutung von Rhyolitgängen, die sich im Strukturkorridor von Tyro gebildet haben, liegen. Auch durchkreuzende Strukturen müssen in Betracht gezogen werden. Die für das Bohrprogramm 2026-2027 vorgeschlagenen Bohrungen werden beide Zonen entlang des Streichens und zur Tiefe hin testen.

Die Analyse der Kern- und RC-Proben ergab im Vergleich zur Zone Tyro Main eine deutliche Zunahme der erzgangbedingten Alterierung auf NE Tyro bestehend aus Quarz-Illit-Pyrit. Im Gegensatz dazu enthalten die mineralisierten Abschnitte in der Zone Tyro Main relativ wenig Illit-Pyrit mit einem größeren Anteil an früher propylitischer Alterierung (Quarz-Chlorit-Pyrit). Die Alterierungskomplexe allein lassen darauf schließen, dass die zwei Zonen in unterschiedlicher Höhe, bei unterschiedlicher Temperatur oder bei beidem abgelagert wurden.

Die Erzgangbildung in beiden Zonen (Abbildung 2) besteht aus zahlreichen Quarz-Calcit-Adular-Phasen, die von Brekzienereignissen unterbrochen werden. Das weit verbreitete Vorkommen an Quarz-Pseudomorphosen nach blättrigem Calcit („Gitterstruktur“), die sich im Laufe mehrerer Phasen abgelagert hat, spricht für ein Telescoping sowie einen wandernden Siedehorizont während der Goldablagerung. Angesichts der komplexen Strukturvergangenheit des Erzgangs Tyro sowie des Bezirks Katherine im Allgemeinen mag das nicht überraschen. Tektonische Bewegungen entlang der kontrollierenden Strukturen während und nach den angenommenen Goldereignissen können die Nebeneinanderlage gegensätzlicher Erzgangtypen, Beschaffenheiten und Goldgehalte erklären. Solche tektonischen Bewegungen oder eine Kombination aus diesen können zu gestapelten Goldmineralisierungskörpern oder einer größeren vertikalen Ausdehnung der Edelmetallmineralisierung führen, die höher sind als man normalerweise in epithermalen Systemen mit geringer Sulfidierung findet.

Abbildung 2 zeigt einen Längsschnitt aller Bohrlöcher in den Zonen Tyro Main und NE. Die Analyseergebnisse sind ebenfalls aufgeführt und erlauben die Definition von „Goldvorkommen“, strukturellen Blöcken, Alterierung des Nebengesteins und Erzgangtypen. Bei der Festlegung künftiger Bohrziele muss auch die strukturelle Rotation des Edelmetallhorizonts (im Verhältnis zur ursprünglichen Paläo-Oberfläche, Verschiebung nach Bildung der Mineralisierung und schnellen Anhebungen) beachtet werden. Die Erfahrungen, die bislang entlang des Erzgangsystems Tyro gesammelt wurden, legen nahe, dass man sich auf tiefe Bohrungen auf Tyro NE und eine seitliche Bewegung in Richtung Südwesten (in Richtung der Zone Tyro Main) sowie nordöstlich (in Richtung Frisco Graben) mit schrittweisen Erweiterungsbohrungen konzentrieren sollte.

Tabelle 3: Bohrlochstandorte und -beschreibungen – Tyro Main Zone

Bohrloch-Nr. Azimut (Grad) Neigung (Grad) Easting Northing Länge (m) GC26-138 (Kern) 300 -55 732,439 3,901,450 349,0 GC26-152 (Kern) 295 -60 732,439 3,901,454 330,7 GC26-153 (Kern) 290 -55 732,145 3,901,133 304,8 GC26-155 330 -60 731,927 3,900,910 182,9 GC26-156 290 -60 732,090 3,901,022 294,1 GC26-162 335 -55 732,085 3,901,026 227,1 GC26-164 325 -45 732,168 3,901,193 243,8 GC26-167 295 -70 732,161 3,901,192 323,1 GC26-170 300 -70 732,142 3,901,135 349,0 GC26-171 290 -70 732,082 3,901,028 330,7 GC26-172 275 -60 732,081 3,901,028 304,8

Tabelle 4: Bohrlochstandorte und -beschreibungen – Decimal Hill Zone

Bohrloch-Nr. Azimut (Grad) Neigung (Grad) Easting Northing Länge (m) GC26-129 305 -75 731,897 3,900,896 152,4 GC26-131 305 -75 731,777 3,900,811 152,4 GC26-133 305 -50 731,776 3,900,811 152,4 GC26-135 60 -60 731,781 3,900,810 178,31 GC26-139 90 -60 731,780 3,900,808 105,16 GC26-158 350 -50 731,884 3,900,792 166,1 GC26-160 10 -50 731,816 3,900,793 157,0

Qualifizierte Person

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person („QP“) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war zudem für die Überwachung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, Kennzeichnung, Verpackung und des Transports vom Projektstandort zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von etwa 10 cm, und die Proben wiegen ungefähr 5 bis 10 kg. Die Kerngröße beträgt HQ (2,5 Zoll/63,5 mm); die Kerne werden in der Probenahmeanlage des Unternehmens in Bullhead City protokolliert, fotografiert und geschnitten, wobei auch Blindproben und Standardproben eingefügt werden. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und geteilt, und es wurden Pulp-Proben für die Analyse vorbereitet. Gold wurde mittels Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber sowie 15 weitere Elemente wurden mittels Aqua Regia ICP-AES (IM-2A16) bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt, zusammen mit Duplikaten, Standards und Leerproben, die von American Assay bereitgestellt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an das Analyselabor wurden standardmäßige Chain-of-Custody-Verfahren angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

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