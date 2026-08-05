Miivo veröffentlicht Unternehmensupdate zur Markteinführung seiner KI-CFO-Produkte

Vancouver, British Columbia / 5. August 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) hat heute wichtige Meilensteine hervorgehoben, die im ersten Halbjahr 2026 seit der Einführung seiner KI-CFO-Produkte erreicht wurden.

In den letzten sechs Monaten hat das Unternehmen drei Produkte auf den Markt gebracht:

Business Intelligence mit Schwerpunkt auf der Integration Ihrer Buchhaltungssoftware und der Bereitstellung von Echtzeit-Dashboards, die Umsatz, Cashflow, Margen, operative Leistung und KPIs anzeigen. Darüber hinaus werden Risiken aufgezeigt und Maßnahmen zur Steigerung der Rentabilität empfohlen.

AI Lead Generation identifiziert potenzielle B2B-Kunden, bewertet Interessenten anhand eines idealen Kundenprofils, ergänzt Kontaktdaten, erstellt personalisierte E-Mails für die Kaltakquise und verfolgt Kontaktkampagnen.

Reputation & Customer Insights überwacht Bewertungen und Erwähnungen auf verschiedenen Plattformen wie Google Reviews, Instagram und Reddit, analysiert die Kundenstimmung, erstellt KI-generierte Antwortentwürfe, die Unternehmen prüfen und veröffentlichen können, und leitet umsetzbare interne Handlungsempfehlungen für den Umgang mit den Bewertungen ab.

Das Unternehmen konnte in diesem Zeitraum über 3.000 Nutzer für seine Plattform gewinnen und rechnet mit anhaltendem Wachstum.

Die durchschnittliche Verweildauer der Abonnenten auf der Plattform ist deutlich gestiegen.

Das Unternehmen hat Firmen dabei unterstützt, ihren Umsatz zu steigern und neue Kunden zu gewinnen.

Es hat seinen Kundenstamm mit wiederkehrenden Umsätzen ausgebaut.

Das Unternehmen hat sein Team von Softwareentwicklern erweitert und ein starkes Vertriebsteam mit Fokus auf dem nordamerikanischen Markt aufgebaut.

Diese Meilensteine spiegeln insgesamt die Entwicklung der Unternehmensstrategie wider. Anstatt eine einzige Softwareplattform aufzubauen, entwickelt Miivo ein Portfolio an KI-Produkten, die spezifische geschäftliche Probleme lösen und gleichzeitig mehrere Zugangspunkte zum Miivo-Ökosystem schaffen.

„Wir sind mit dem Wachstum, das das Unternehmen in den letzten sechs Monaten verzeichnen konnte, äußerst zufrieden. Ein Großteil des Jahres 2025 war der Konzeption, Entwicklung und gründlichen Erprobung unserer Software gewidmet. Seit der Markteinführung unserer Produkte im Jahr 2026 verzeichnen wir eine enorme Akzeptanz bei den Kunden sowie eine starke Nachfrage auf dem Markt. Wir erfüllen die SOC-Anforderungen und konzentrieren uns weiterhin darauf, uns einen guten Ruf als sichere, zuverlässige und vertrauenswürdige Plattform aufzubauen, die Unternehmen dabei unterstützt, KI mit Vertrauen zu integrieren. Da Unternehmen zunehmend KI-Technologien einsetzen, ist es unsere Mission, eine Lösung zu bieten, die Innovation mit höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit verbindet.“