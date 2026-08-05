BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 5040 auf 5050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe das beste Mengenwachstum in einem Quartal seit mehr als 15 Jahren gemeldet und damit die Konsensprognose übertroffen, schrieb Analystin Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Neubewertung der Aktie in naher Zukunft könnte allerdings durch die anstehende Fusion des Geschäftsbereichs Foods mit McCormick gebremst werden. Deren Abschluss werde Mitte 2027 erwartet./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 55,61EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Bethan Davies

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50,5

Kursziel alt: 50,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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