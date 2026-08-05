BERNSTEIN RESEARCH stuft AMD auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD nach Zahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterherstellers sei sehr gut ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausverkauf der Aktie im nachbörslichen Geschäft dürfte an den überambitionierten Erwartungen des Marktes liegen. Die fundamentale Lage verbessere sich aber zunehmend./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,67 % und einem Kurs von 412,0EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 600
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 600
Währung: USD
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