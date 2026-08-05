JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Da der Zukauf des britischen Spezialversicherers Beazley noch nicht abgeschlossen sei, habe es an diesem Mittwoch von den Schweizern zusätzliche Informationen in Form des Halbjahresberichts von Beazley gegeben, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sprach allerdings von "wenig erfreulichen Zahlen". Die Preise seien gesunken und die Prämien proaktiv gesenkt worden. Dagegen stiegen die Kosten, die Schadenentwicklung verschlechtere sich und die Kapitalerträge seien rückläufig./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 651,3EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
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