Warburg Research belässt Basler auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,19 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (05. August 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um +9,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 762,30 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -13,40 %/+27,84 % bedeutet.