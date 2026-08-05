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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research belässt Basler auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research belässt Basler auf „Buy“ mit Ziel
    • Auftragseingang übertrifft Erwartungen, Ziele erhöht
    • Sony-Ausfall trübt den Ausblick fürs zweite Halbjahr
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt Basler auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
    Foto: Basler AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Hersteller von Digital- und Industriekameras habe mit dem Auftragseingang die Erwartungen übertroffen und die geschäftlichen Ziele erneut erhöht, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erdbebenbedingte Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony trübe die Aussichten für das zweite Halbjahr./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,19 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (05. August 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um +9,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 762,30 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -13,40 %/+27,84 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 31 Euro



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