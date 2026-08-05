JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Zahlen für das zweite Quartal im US-Lebensmittelhandel seien in eine turbulente Zeit gefallen, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anlegersorgen kursierten um eine belastete Verbrauchernachfrage und einen verschärften Preiswettbewerb jenseits des Atlantik. Dies zeige sich auch im Quartalsbericht der Supermarktkette. Steigende Marktanteile, eine starke Kostenkontrolle und ein überzeugendes Marken- und Preisangebot reflektierten hingegen eine gewisse Widerstandsfähigkeit./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 34,59EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
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