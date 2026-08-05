BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk des niederländischen Einzelhändlers habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe das Europageschäft positiv hervorgeragt./rob/mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 34,59EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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