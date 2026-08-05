JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Informationsdienstleister habe ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt und die Jahresziele bekräftigt, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erwartet werde weiterhin ein beschleunigtes Wachstum im Bereich Tax & Legal in der zweiten Jahreshälfte, gestützt von einer starken Akzeptanz verbesserter KI-Lösungen./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 72,28EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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