Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von: Flatexdegiro, Aviva, Talanx, Nagarro und SFC Energy
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Nagarro, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Halbjahreszahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 7/26
08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 7/26
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
09:30 Uhr, Polen: BIP Q2/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, EU: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 6/26
11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 7/26
15:00 Uhr, Russland: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 14.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:10 USA Fed's Goolsbee speech 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 12:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (YoY) 12:00 EUR Employment Change (QoQ) 12:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Retail Sales Control Group 14:30 USA Retail Sales ex Autos (MoM) 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|17.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|17.08. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|17.08. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|17.08. 19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 2 erprobte Trading Strategien in 60 Minuten
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