JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 41,98EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 32,30

Kursziel alt: 37,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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