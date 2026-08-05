JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 41,98EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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