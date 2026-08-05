BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross hält die Aktien des Onlinehändlers für günstig, selbst ohne Wachstumsbeschleunigung, wie er am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 24,92EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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