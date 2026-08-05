BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross hält die Aktien des Onlinehändlers für günstig, selbst ohne Wachstumsbeschleunigung, wie er am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 24,92EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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