RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 305 auf 295 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse der Fastfood-Kette entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Markteinführung neuer Getränke voraussichtlich früher geschieht als ursprünglich geplant./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 233,2EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.





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