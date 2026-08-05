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    16 Parteien treten mit 398 Bewerbern bei der Landtagswahl Sachsen-Anhalt an

    Für Sie zusammengefasst
    • 16 Parteien treten mit 398 Kandidierenden an
    • Frauenanteil liegt bei 29,4 Prozent und sinkt
    • Durchschnittsalter aller Bewerber: 46,8 Jahre
    16 Parteien treten mit 398 Bewerbern bei der Landtagswahl Sachsen-Anhalt an
    Foto: Siarhei - 356130783

    HALLE (dpa-AFX) - Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treten 16 Parteien mit 398 Bewerberinnen und Bewerbern an. Davon seien 107 Frauen, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Damit betrage der Frauenanteil 29,4 Prozent, 2,5 Prozentpunkte niedriger als bei der Landtagswahl 2021.

    Das Durchschnittsalter aller Bewerberinnen und Bewerber beträgt den Statistikern zufolge 46,8 Jahre. Der älteste Bewerber gehöre mit 80 Jahren der Gartenpartei an. Die drei jüngsten Kandidierenden seien 19 Jahre alt und gehörten zu SPD, FDP und Grünen.

    Die Frauen und Männer, die Abgeordnete im Landtag werden wollen, gehören ganz verschiedenen Berufsgruppen an. 53 Personen kommen eigenen Angaben zufolge aus den Bereichen Verwaltung, Unternehmensorganisation, kaufmännische Dienstleistungen, Handel und Vertrieb. 32 arbeiten als Pädagoginnen und Pädagogen, 25 sind im Gesundheitswesen tätig. Zwölf Bewerberinnen und Bewerber studieren aktuell, drei haben ihre Schullaufbahn noch nicht beendet. 16 Kandidierende haben einen Doktortitel, wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte.

    Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt./dh/DP/stw







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