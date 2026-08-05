Kobrea kündigt Explorationsallianz mit BHP Metals Exploration für Western Malargüe Mining District in der argentinischen Provinz Mendoza an

Im Rahmen der Vereinbarung werden Kobrea und BHP Metals Exploration eine strategische Explorationsallianz gründen, um sowohl generative als auch fortgeschrittene Explorationsaktivitäten in den Kupferprojekten in der Bergbauregion Western Malargüe durchzuführen.

Highlights:

Vorauszahlung von 3,0 Mio. USD: BHP Metals Exploration leistet mit Inkrafttreten der Vereinbarung eine einmalige Vorauszahlung in Höhe von 3.000.000 USD an Kobrea, die für die Weiterentwicklung der Projekte bestimmt ist.

Zweijährige Projektgenerierungsphase: BHP Metals Exploration finanziert im Rahmen eines Projektgenerierungsprogramms mit zunächst zwei Jahren Laufzeit Explorationsaufwendungen in Höhe von mindestens 5.000.000 USD; die Laufzeit kann vereinbarungsgemäß verlängert werden.

Earn-in-Option auf ausgewählte Projekte: Während der Projektgenerierungsphase kann BHP Metals Exploration insgesamt bis zu vier Einzelprojekte auswählen, die dann einzeln in Earn-in-Phasen überführt werden. Für jedes ausgewählte Projekt besteht für BHP die Möglichkeit auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung, wenn das Unternehmen innerhalb von acht Jahren Explorationsaufwendungen im Wert von mindestens 40.000.000 USD alleine finanziert.

Kobrea ist Betreiber im Rahmen der Erstexploration: Kobrea ist während der zweijährigen Projektgenerierungsphase für die operative Leitung zuständig; anschließend hat BHP Metals Exploration die Möglichkeit, die operative Leitung zu übernehmen.

Gründung von Joint Ventures: Nach Abschluss der Earn-in-Phase für ein ausgewähltes Projekt gründen die Vertragsparteien ein Joint Venture, an dem BHP Metals Exploration und Kobrea jeweils zu 75 % bzw. 25 % beteiligt sind.